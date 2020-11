Santo Stefano d’Aveto: l’ex scuola sarà sede della Croce Rossa

Questa sera a Santo Stefano d’aveto, tra le diverse pratiche di bilancio in discussione in Consiglio comunale, lo scioglimento della convenzione con il Comune di Rezzoaglio per la condivisione del segretario comunale ed un nuovo accordo con il Comune emiliano di Bedonia. Sì anche alla concessione, in comodato d’uso gratuito, di parte dell’ex edificio scolastico alla Croce Rossa che vi trasferirà la propria sede.