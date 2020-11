Riva Trigoso: Infanzia Day, un ponte illuminato

da Facebook Comune Sestri Levante

Oggi, 20 novembre, si celebra il 31esimo anniversario dall’approvazione della Convenzione Onu per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, che ha l’obiettivo di promuovere in tutto il mondo il diritto dei minori a crescere sani, ricevere un’educazione e sentirsi protetti.

Condizioni che ancora oggi vengono negate e che la situazione di pandemia in atto compromette ancora di più, poiché mette a dura prova soprattutto bambini e adolescenti, privandoli del diritto di vivere la propria età con spensieratezza ed entusiasmo.

Anche il Comune di Sestri Levante aderisce all’iniziativa promossa da Unicef: per questo, stasera il ponte di Riva è illuminato di verde acceso, un colore che rappresenta la speranza per un domani migliore.

Cogliamo l’occasione per annunciarvi che anche quest’anno, nonostante le difficoltà, tornerà il Consiglio Comunale dei ragazzi, organizzato in collaborazione con le scuole medie del nostro territorio e l’associazione Casette Rosse. Una bella occasione per mettersi in gioco e confrontarsi sulle priorità cittadine, per la prima volta in videoconferenza.