Recco: “Scavalcato il Comune, abbiamo incontrato Arte”

Da Immagina Recco riceviamo e pubblichiamo

A seguito della bocciatura da parte dell’Amministrazione di Recco della nostra mozione -presentata in accordo con gli altri gruppi consiliari di opposizione – che proponeva un tavolo di lavoro tra Comune di Recco, A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia, ex-Istituto Autonomo Case Popolari) e residenti, per cercare di risolvere il problema del degrado e dell’abbandono di Piazzale Mazzini, insieme con il comitato di Piazzale Mazzini abbiamo deciso di procedere autonomamente e siamo riusciti in breve tempo ad ottenere un incontro con l’Ing. Cotena, amministratore unico di A.R.T.E. e con altri due responsabili.

L’incontro è stato interessante e chiarificatore, abbiamo capito che la situazione non è rosea, ma che qualcosa otterremo… Nonostante l’assessore Peragallo ci avesse detto durante il Consiglio Comunale, che fosse impossibile avere un incontro con l’ing. Cotena, ci siamo riusciti anche in breve tempo, grazie all’aiuto di Gianni Pastorino (consigliere regionale di minoranza di Linea Condivisa) e abbiamo capito che esisterebbero possibilità di dialogo tra le parti, se il Comune volesse, come avevamo richiesto nella nostra mozione.

Oggi abbiamo distribuito nelle cassette per le lettere degli abitanti di Piazzale Mazzini e di Scalinata Don Olcese il verbale dell’incontro consultabile al link:

https://drive.google.com/file/d/1GN0xyHTnOAk41-qzS_0_2rsn_bf2JJ48/view?usp=sharing