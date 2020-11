RASSEGNA STAMPA. Asl-4: i nuovi contagi sono 110

Oggi, venerdì 20 novembre, auguri a Ottavio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: stupendo (di una bellezza luminosa e affascinante, tale da suscitare stupore e ammirazione; mirabile). Proverbi: “Nei mesi con la r , se tu non sai, malefici sono i suoi raggi”.

Il Secolo XIX. Emergenza Covid: Asl-4: 110 nuovi contagiati classi in quarantena a Ne e Zoagli (e non solo)”; “A Santa Margherita due morti negli ultimi due giorni”; “Dipendenza alcol e web in crescita con l’isolamento”. Covid economia: “Spesa scontata per gli anziani, subito successo il primo”; “Agenzie di viaggio, un incubo”.

Riva Trigoso: ponte illuminato di verde per la giornata dell’infanzia. Sestri Levante: la fotografa di Babbo Natale si occuperà delle letterine. Sestri Levante aderisce alla rete dei Comuni virtuosi. Sestri Levante: assegnate cinque cittadinanze. Sestri Levante: due arresti per droga. Lavagna: esce nuovo singolo di Cance. Chiavari: una stampante nell’indifferenziata, multato condominio. Chiavari: Confedilizia vuole applicare la cedolare secca. Chiavari: rifiuti, preoccupa la rivoluzione dei gestori. Chiavari: recupero della cittadella, spesi 262.000 euro. Chiavari: lavori al commissariato, affidato l’appalto. Leivi: lavori stradali in punti critici.

Rapallo: società sportive, una tendopoli al Poggiolino. Rapallo: gli auguri del Consiglio comunale al sindaco.

Camogli: scoperti dalle telecamere i furbetti della spazzatura. Recco: Liceo Nicoloso, incontri di orientamento. Recco: connessione internet, bando del Comune. Avegno: Tossini, una app contro gli sprechi. Uscio: salamandra ferita partorisce in acqua.