Rapallo: Fratelli d’Italia, Gianni Arena responsabile Cultura

Dal Circolo Fratelli d’Italia Territoriale Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Desidero ringraziare i vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, nelle persone di Michele Scandroglio, Matteo Rosso e Stefano Baggio per la nomina a Responsabile della Cultura per la Provincia di Genova.

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, tale riconoscimento costituisce per me motivo di grande soddisfazione oltre che uno sprone ad agire con sempre maggiore efficacia sul nostro territorio in linea con i dettami della nostra leader nazionale Giorgia Meloni.

Colgo anche l’occasione per ringraziare il Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo e i miei più vicini collaboratori Monica Debè, Franca Sansone e Filippo Torre per il loro straordinario impegno e supporto.

Gianni Arena

Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia -Rapallo