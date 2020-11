Babbo Natale non arriva al Castello, ma porta ugualmente un atteso regalo a Rapallo: venerdì 4 entra ufficialmente in funzione il depuratore di Ronco. E’ stato portato a regime nei tempi richiesti che necessitano di continue verifiche. E’ stato collaudato e da alcuni giorni è ok. Intanto, finalmente, via Diaz è stata liberata via Diaz (nella foto) che tra alcuni mesi, assestato il terreno, verrà nuovamente asfaltata.