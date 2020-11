Rapallo: “Ecco dove si può praticare sport all’aperto”

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, pur positivo al covid e quindi in isolamento, non rinuncia a lavorare e seguire ciò che accade in città. Di seguito il posto apparso sulla sua pagina facebook

Eccola, è pronta! Come anticipato ieri mattina, la giunta comunale ha approvato l’allestimento presso l’impianto sportivo del “Poggiolino”, di una grande tensostruttura aperta sui lati e dotata di pavimentazione in legno, al di sotto della quale le società sportive di Rapallo potranno organizzare attività all’aperto anche nelle giornate di maltempo.

Permettiamo gratuitamente, alle tantissime società e associazioni sportive del territorio che ne faranno richiesta, di continuare a svolgere l’attività sportiva, all’aperto, insicurezza, nel pieno rispetto delle normative e del distanziamento sociale.

Ringrazio di cuore il consigliere con incarico allo sport Vittorio Pellerano e gli uffici comunali che hanno permesso di offrire un sostegno fondamentale alle tantissime realtà e sportive del nostro territorio che stanno attraversando un momento di difficoltà mai vissuto fino ad oggi.