Pallanuoto/ Bogliasco- Plebiscito rinviata per covid

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951 riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi

La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato che “in relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di covid-19”, sono emersi diversi casi di positività al coronavirus tra le fila della prima squadra del Plebiscito Padova. La gara tra le venete e il Bogliasco ’51, inizialmente programmata per domani alle ore 16 alla Vassallo e valida per il secondo turno del campionato di Serie A1, è stata rinviata a data da destinarsi.



Da parte del Bogliasco 1951 il miglior in bocca al lupo alle atlete padovane per una pronta e completa guarigione.