Lavagna: giovedì 26 Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Lavagna è convocato giovedì 26 novembre alle ore 17.00. Ordine del giorno:

Comunicazione: Presa d’atto sostituzione capogruppo consiliare “Mangiante

per Lavagna”

l Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 31/07 e 31/08 u.s.

2 Approvazione interventi sbobinati sedute Consiglio Comunale del 31/07/2020 e 31/08/2020

3 Comunicazione nomina di consigliere delegato

4 Art. 264 del D.Lgs. 267/2000: deliberazione bilancio di previsione 2020 – 2022 a seguito dell’approvazione, da parte del Ministero dell’interno, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

5 Ratifica provvedimento di variazione urgente di bilancio 2019-2021 annualità 2020 ex art. 175 comma 3 e 193 D.Lgs. 267/2000 – verbale n. 102 del 07/08/2020

6 Ratifica provvedimento di variazione urgente di bilancio 2019-2021 annualità 2020 ex art. 175 comma 3 e 193 D.Lgs. 267/2000 – verbale n. 103 del 07/08/2020

7 Ratifica provvedimento di variazione urgente di bilancio 2019-2021 annualità 2020 ex art. 175 comma 3 e 193 D.Lgs. 267/2000 – verbale n. 137 del 15/10/2020

8 Ratifica provvedimento di variazione urgente di bilancio 2019-2021 annualità 2020 ex art. 175 comma 3 e 193 D.Lgs. 267/2000 – verbale n. S in data 12/06/2020

9 Variazione di bilancio n. 12/2020

10 Art. 193 Tuel 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

11 Approvazione accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Lavagna per il triennio 2019-2021

12 Lotta contro gli incendi boschivi – Presa d’atto mancata presentazione di

osservazioni – Approvazione elenco defìnitivo aree percorse dal fuoco – Anno 2019

13 Mozione “Officina Lavagnese”: Miglioramento dei servizi di assistenza sociale del Comune

14 Mozione “100% Lavagna”: Possibili azioni ed interventi finalizzati a

scongiurare l’inizio dei lavori secondo il progetto della cosiddetta Diga Perfìgli e il conseguente rischio di edificazione nella Piana dell’EntelIa

15 Mozione “100% Lavagna”: Possibile installazione di una nuova antenna

16 Mozione “M5S”: Destinazione agricola piana Entella

17 Interrogazione “100% Lavagna”: Temporanea indisponibilità della

palestra della “Don Gnocchi” alle società sportive

18 Interrogazione 100% Lavagna: Istituzione pedonale e ciclabile in Piazza della Libertà e Campodonico

19 Interrogazione “M5S”: Nomina Scardavilli

Per l’emergenza covid la seduta si terrà senza la presenza del pubblico. Sul sito internet del Comune le modalità per seguire la diretta vocale in streaming. I Consiglieri Comunali potranno utilizzare il collegamento in remoto via Zoom.