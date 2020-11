Ladri di biciclette al tempo di internet; una denuncia

Dall’ufficio stampa della Questura riceviamo e pubblichiamo

I poliziotti del Commissariato Centro hanno denunciato un italiano di 46 anni per il reato di ricettazione.

Nel mese di settembre un genovese aveva denunciato il furto della propria bicicletta che aveva regolarmente parcheggiato in Piazza Matteotti. Quest’ultimo si è ripresentato in questi giorni al Commissariato dicendo di aver riconosciuto senza ombra di dubbio la sua bicicletta in vendita a 350 euro sul mercatino dell’usato di Facebook e di aver già intavolato una trattativa per l’acquisto.

All’appuntamento pattuito però si sono presentati i poliziotti e il venditore ha raccontato loro che la bicicletta gli era stata lasciata in custodia, in una giornata di pioggia, da un soggetto che poi non è più tornato a riprendersela e così ha pensato di rivendersela per guadagnarci qualcosa. La bicicletta è tornata al suo legittimo proprietario e l’incauto venditore denunciato per ricettazione