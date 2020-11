Formazione: corsi online gratuiti, ecco le proposte

Da Liguria Formazione Online riceviamo e pubblichiamo



Il team di Local Seo è orgoglioso di presentare Liguria Formazione:un nuovo progetto nato in collaborazione con Focus di Genova, grazie ad Alfa -Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento della Regione Liguria.

Un team di professionisti mette a disposizione le proprie competenze in corsi online professionalizzanti, del tutto gratuiti per l’utente, per persone non disoccupate, quindi: – Dipendenti – Cassintegrat i- Titolari di partita IVA.

Una proposta assolutamente vincente in questo momento: andiamo incontro a un inverno difficile, dove molti di noi avranno più tempo da dedicare alla pianificazione, ed è quindi il momento giusto per concentrarsi sulla formazione e ripartire così più forti di prima!

I corsi di Liguria Formazione sono riconosciuti e finanziati dalla Regione Liguria con relativi attestati, rivolti alle persone residenti o domiciliate all’interno della regione Liguria, in tutte le province. Il sito di riferimento è https://liguriaformazione.it/-

Qui è già online il catalogo dei corsi disponibili, ai quali si aggiungeranno altri titoli nelle prossime settimane.

Come anticipato i corsi sono del tutto gratuiti per la persona che si iscrive. È richiesto solo l’acquisto di una marca da bollo di 16 Euro per l’iscrizione. Di seguito alcuni corsi di Liguria Formazione disponibili al momento:

-Vendere Online: Delivery & E-Commerce: utile per chi si vuole approcciare alla vendita online, una risorsa molto importante in questo periodo.

-Digitalizzazione Aziendale: rivolto alle aziende che vogliono implementare programmi e sistemi informatici utili nel proprio lavoro.

-Business English: l’inglese del lavoro, dalla stesura del curriculum al colloquio di lavoro, la corrispondenza eccetera.

-Social Media: il corso che spiega l’utilizzo dei social media, un mezzo di comunicazione ormai fondamentale per la promozione di privati e aziende.

-Siti Web: un corso su come creare un sito web nel modo corretto, rivolto a principianti. Segue un corso per esperti.Eccetera.Ogni corso è composto da 24 o più ore di lezione in modalità FAD (Formazione a Distanza) -tramite piattaforme apposite gestite da FOCUS.



Chi siamo?

Alessandro Stella-Imprenditore, Founder di Local SEO. Ho conseguito l’attestato di Eccellenza Digitale di Google. Sono esperto di SEO e Adwords di Google, di Facebook e Instagram. Creo campagne pubblicitarie personalizzate su misura per il cliente. Creo siti web e offro assistenza nella gestione degli stessi. Offro supporto nelle scelte di marketing aziendali.

Giulia Cimarosti-Laureata in lingue straniere per impresa e turismo con 110 e lode, sono fotografa professionista e accompagnatrice turistica con patentino. Organizzo safari e workshop fotografici, lavorando nel mondo del turismo dal 2003. Ho vissuto e lavorato a New York, al Cairo, in Scozia e in Honduras. Partner di Local SEO per la creazione di siti web,copywritinge gestione social media dei clienti.

Antonio Perez-Imprenditore digitale, tecnico informatico professionista, appassionato di tecnologia, criptovalute e amante della crescita personale. Fondatore di Hotfix, un’attività di riparazioni di smartphone, tablet & computer dal 2017 e partner di Local SEO.

Camila Labra-Social media manager per diverse aziende con esperienza pluriennale. Esperienza come recruiter in diversi campi, specializzata nel reclutamento tramite social media e siti settoriali. Partner di Local SEO dal 2018 per la gestione di social media dei clienti e per acquisizione clienti sul territorio nazionale.

Davide Gavazzi-Sono specializzato in Ottimizzazione per i motori di Ricerca (SEO) e di Vendita (SEM), analisi e ottimizzazione delle prestazioni. Sono inoltre Social Media Specialist e divulgatore informatico. Nella pratica aiuto le aziende nel processo di digitalizzazione e creo una reale strategia basata sulle esigenze e sullo sviluppo di una solida Brand Identity. Partner di Local SEO dal 2016.Il team è destinato a espandersi e ad acquisire ulteriori competenze grazie all’acquisizione di nuove collaborazioni.

Invitiamo la cittadinanza a visitare il sito web di Liguria Formazione per seguire le novità,richiedere informazioni e iscriversi ai corsi. Ogni corso parte al raggiungimento di 12 partecipanti; al contempo Liguria Formazione dà anche la possibilità di proporre corsi extra catalogo, da valutare insieme qualora l’argomento di interesse non sia disponibile al momento. Insomma, l’occasione è davvero interessante e presenta opportunità che possono portare solo beneficia chi deciderà di seguire i corsi di Liguria Formazione: nessun investimento richiesto, attestati rilasciati dalla Regione Liguria, corsi di livello tenuti da professionisti del settore.