Chiavari: piscina all’aperto, il plauso di Massimo Giuliani

Massimo Giuliani, commissario tecnico delle squadre di nuoto di fondo della FIN, scrive al sindaco Marco Di Capua in merito all’inaugurazione, avvenuta sabato scorso, della piscina all’aperto di piazza Gagliardo.

«Tale evento assume importante significato per la promozione delle attività natatorie, in un momento purtroppo caratterizzato dall’attuale situazione sanitaria che impedisce l’operatività degli impianti al chiuso – spiega Giuliani – Desidero, quindi, con la presente congratularmi con Voi ed esprimere l’auspicio che simili iniziative possano essere replicate nel Tigullio, diventando permanenti e di pubblica utilità sia per la loro valenza sociale che per quella sportiva. Non va dimenticato che il Vostro territorio è sempre stato caratterizzato da particolari attitudini dei propri giovani agli sport natatori, contribuendo con alcuni di essi, diventati atleti, ed alcuni poi anche tecnici, ai successi delle nostre nazionali ai più alti livelli delle competizioni mondiali. Mi farò portavoce di tali auspici presso il nostro Presidente, on. Paolo Barelli, con il quale certamente potremo proseguire una corretta interlocuzione per i successivi sviluppi».

«Una grande opportunità sia per i cittadini che per gli atleti che amano il mare e vogliono continuare a fare sport in questo periodo di emergenza, nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 – commenta Di Capua, sindaco di Chiavari – Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione il commissario Giuliani per le parole spese a favore della nostra iniziativa».