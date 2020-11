Cavi: il nuovo direttivo del Civ di Arenelle

A firma Anna Camporese riceviamo e pubblichiamo

Il 22/10/2020 è stato eletto il nuovo CDA del Civ Arenelle che durerà in carica 3 anni.

Sono circa una trentina gli associati tra attività, bar, , hotel e stabilimenti balneari.

Il nuovo presidente è Marilina Collattuzzo. Vice presidente Anna Camporese.

Consiglieri: Sciarrino Debora, Perrone Sergio, Fulvio Zu, Alessandra Mascetti, Arturo Corradi, Tiziana Masti, Luigia Cappelli.

Nonostante il periodo, Cavi Arenelle si sta impegnando molto ed ha aperto una nuovo finestra di dialogo con il Comune di Lavagna per migliorare e mantenere decoroso il quartiere. Recentemente in una riunione con il Sindaco sono stati fatti presenti alcuni temi, in particolare la spazzatura, la pulizia giornaliera, il problema “alta velocità” sia in Arenelle che lungo l’Aurelia, la pulizia dei sottopassi e della passeggiata, pulizia della strada panoramica.

Tutte le attività ritengono di dover dare comunque un aspetto positivo al quartiere, infatti hanno decorato tutte le vetrine uguali e inserito le luminarie per natale.