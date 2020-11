Camogli: coronavirus, i positivi sono 28, 4 più di ieri

da Facebook Comune Camogli

Per quanto riguarda la situazione sanitaria, vengono segnalati oggi 4 nuovi casi di positività e una persona guarita.

Sono quindi 28 i residenti positivi (di cui 4 attualmente fuori Comune).

Manteniamo alta l’attenzione e osserviamo le norme anticontagio: utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani e rispetto delle distanze interpersonali.

Vi ricordo che c’è tempo fino al 30.11.2020 per presentare le domande per:

– Sostegno alle locazioni (bando per € 12.171,31)

– Contributi integrativi del reddito (bando per € 100.000,00)

C’è tempo invece fino al 7.12.2020 per la domanda per esenzione/riduzione per servizi scolastici (refezione e trasporto).

Moduli, bandi e informazioni sulla pagine FB e sul sito istituzionale del Comune.