Brugnato: per il 2020 commercianti esentati dalla Cosap

di Guido Ghersi

Il Comune di Brugnato, guidato dal sindaco Corrado Fabiani, è stato lungimirante, tanto che con una delibera della Giunta datata 31 luglio 2020 ha esentato la Cosap per tutto quest’anno, a fronte delle difficoltà di bar e ristoranti legate all’emergenza sanitaria in atto.

“Una decisione che comporta all’amministrazione comunale – come ha fatto rilevare l’assessore al bilancio Paola Brosini – minori incassi per 10 mila euro, quasi tutti a carico del Comune visto che lo Stato ci ha riconosciuto un ristoro di soli 1.945 euro. Crediamo, sia doveroso definire ulteriori

interventi per agevolare la Tari, con la speranza che lo Stato sostenga ulteriormente i Comuni”.