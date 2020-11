Avegno: consegna virtuale della Costituzione ai 18enni

Da Margherita Ceravolo, consigliere comunale di “AttivaAvegno”, riceviamo e pubblichiamo

Stasera alle 19, c’è stata la consegna virtuale della costituzione (arrivata nelle case via posta) ai neo maggiorenni di Avegno. Il Sindaco ha portato avanti l’iniziativa deliberata dal Consiglio Comunale, su proposta del Gruppo Consiliare AttivaAvegno. È stata scelta la data di oggi perché oggi è la giornata sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza (Convenzione Onu 20 novembre 1989).

Il sindaco Canevello ha salutato i ragazzi, augurando che possano realizzare i loro sogni, e ripercorrendo la storia della Costituzione. La consigliera Ceravolo partendo dal principio di non discriminazione della Convenzione, ha letto l articolo 3 della Costituzione sottolineando il principio di uguaglianza che si traduce nella vita di tutti i giorni con il rispetto e dignità dell’altro. Ha augurato che tra questi giovani ci sia il sindaco, magari donna, del futuro di Avegno e che possano essere testimoni nelle loro future carriere dei principi costituzionali. In conclusione il vicesindaco Santoro ha invitato i ragazzi ad avere coraggio nell’esprimere le proprie opinioni, e di impegnarsi per il bene comune. I saluti con la speranza di consegnare la costituzione il prossimo anno, non in modo virtuale, nella sala consigliare o nella sala polivalente. Da oggi anche ad Avegno i neo maggiorenni riceveranno la Costituzione.