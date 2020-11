Anziani soli: tanti gli interventi per cadute o malori

Oggi nel giro di poche ore i vigili del fuoco di Rapallo hanno effettuato tre interventi a Sestri Levante, Chiavari e Casarza Ligure; per prestare soccorso a tre persone incapaci di muoversi e di aprire la porta di casa al 118 e ai militi delle ambulanze. Oggi è andata bene perché gli anziani sono stati soccorsi, trasportati al pronto soccorso per eseguire gli esami e capire l’origine dei malori o curare le conseguenze delle cadute. Ieri a Lavagna un uomo che non rispondeva alle chiamate sarebbe stato trovato morto, forse da più giorni.

Gli allarmi agli anziani soli in casa sono all’ordine del giorno come ben sanno al 118, i vigili del fuoco. Questi sono gli anziani che vanno tutelati.