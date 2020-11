Val d’Aveto: due abeti del Penna in omaggio a Genova

Tutto è pronto per tagliare due abeti nella foresta del Monte Penna, in Val d’Aveto, e trasportarli a Genova. Dice il sindaco di Santo Stefano Giuseppe Tassi: “Uno, alto venti metri, sarà sistemato come ogni anno in piazza De Ferrari. Il secondo, un po’ più piccolo, verrà donato al Municipio Levante; lo scorso anno invece era andato a Sampierdarena”.

Gli alberi vengono tagliati e trasferiti in zona dove possano essere caricati su un bilico inviato dal Comune di Genova che provvederà sia al trasporto, sia alla loro collocazione e quindi all’illuminazione.

La foresta del Monte Penna