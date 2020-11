‘Santa’: “Qualità e credibilità dell’informazione”

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Margherita Ligure organizza l’evento dal titolo “Qualità e credibilità dell’informazione: la sfida degli organi di informazione e dei giornalisti. Il ruolo delle comunità virtuali (social network) e degli uffici stampa”. L’incontro si terrà su piattaforma on line sabato 21 novembre 2020 dalle 10:00 alle 13:00 ed è aperto ai soli giornalisti iscritti sulla piattaforma S.I.Ge.F. (vale 3 crediti formativi), ma sarà contestualmente trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune di Santa Margherita Ligure a disposizione da chiunque fosse interessato (https://www.youtube.com/user/ComuneSML).

La qualità è l’unica arma che il giornalista può impugnare per far valere il proprio ruolo nel proliferare di informazioni. Il giornalismo richiede parametri di elaborazione di un fatto che a volte non combaciano con i processi di pubblicazione di altre fonti di informazione come possono essere i social o le chat. Un quadro che, al contrario di quanto accade, richiederebbe investimenti nel settore sempre più supportato dagli uffici stampa.

I relatori saranno:

– Filippo Paganini, presidente dell’Ordine ligure dei Giornalisti

– Antonio Gozzi, editore del settimanale on line Piazza Levante

– Emanuele Capone, redattore Il Secolo XIX web

– Ilaria Remezzano, portavoce del Sindaco di Chiavari