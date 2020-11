‘Santa’, Chiavari e Lavagna: “Sconti & Sicurezza dai 65 anni”, ecco chi ha aderito

Sono 3 le attività del Levante che hanno aderito “Sconti&Sicurezza dai 65 anni” per la protezione delle fasce più fragili della popolazione. Il progetto, lanciato da Regione, prevede sconti in fasce orarie studiate per gli anziani, al fine di proteggerli e indurli ad andare a fare gli acquisti negli orari che, in base alle tipologie di esercizi commerciali, sono quelle meno affollati e quindi più sicuri.

A sposare questa idea sono state la Macelleria Giannello di Santa Margherita Ligure, in Via XXV Aprile 55, la Macelleria Delucis Bartolomeo di Lavagna, in Via Roma 117 e il negozio di alimentari Agrodolce di Chiavari, in Corso Valparaiso 100.