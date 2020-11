Recco: incidente in A-12, feriti e code chilometriche

I feriti sono almeno due trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dalla Croce Verde di Recco e dalla Gialla. Un incidente è avvenuto tra Nervi e Recco nel tratto interessato al cantiere dove si viaggia su un’unica carreggiata. Il traffico è ancora bloccato con sette chilometri di coda in direzione Recco e cinque in direzione Genova.

Naturalmente parte del traffico si è riversato ancora una volta sulla viabilità ordinaria intasando l’Aurelia e il centro di Recco. Sul posto , oltre al 118 anche la Polstrada per accertare dinamica e responsabilità e il personale di Autostrade per rimuovere i mezzi incidentati e bonificare la carreggiata.