Recco: i campioni tornano in vasca a Sant’Anna, grande attesa

oabato 28 i campionissimi della Pro Recco tornano a disputare una partita di Campionato alla piscina di Punta Sant’Anna. Grazie al fatto che l’acqua avrà una temperatura di 28 gradi. La squadra ospite sarà il Salerno. Purtroppo l’incontro dovrà essere disputato a porte chiuse e già si preparano le misure anti assembramento nei punti in cui si può sbirciare lo stadio del nuoto dall’esterno. Si attende comunque che la cittadini manifesti il piacere del ritorno in campionato dei suoi campioni alla mitica piscina con bandiere, striscioni, palloncini rigorosamente bianco e azzurri. Si dà per scontata anche la presenza del patron Gabriele Volpi.

Naturalmente le squadre dovranno sottoporsi al rito del tampone e tutti i fans a Recco fanno gli scongiuri perché la gara si disputi regolarmente con tutti i titolari in vasca.

La piscina con la tribuna purtroppo inutilizzabile