RASSEGNA STAMPA: Rapallo: la norvegese Arribatec compra Ib

Oggi, giovedì 19 novembre, auguri a Fausto. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: sciabilità (le caratteristiche della neve e del terreno che rendono possibile lo svolgimento dello sport sciistico). Proverbi: “Mano ha cinque dita e non ce n’è una uguale all’altra”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX: Rapallo: la norvegese Arribatec acquista la Ib 85 dipendenti. Emergenza Covid: “I contagi non si fermano, Bagnasco è in isolamento”; “Case di riposo ancora allarme: ci sono 154 positivi”; Manacano gli infermieri, ecco il vero problema nelle Rsa”: “Chiavari: multato minorenne arrivato da Borzonasca”; “Notte di San Silvestro senza veglioni”; “Ok caccia e pesca, ma senza spostarsi dal Comune”; “A bortdo dei bus, il 25% dei passeggeri”. Asl -4 Chiavarese: mancano i vaccini antinfluenzali, attese seimila dosi (Commento. Incredibile, dopo che per mesi era stato sottolineata la necessità di vaccinarsi. Per altro tutti coloro che erano interessati sanno da tempo dai medici di famiglia che non ci sono dosi sufficienti). Differenziata: Leivi vola all’83 per cento.

Moneglia: vietato nutrire gli animali”, ma il cartello era falso. Lavagna-Chiavari unite nel nome dell’ecomobilità. Chiavari: un nuovo negozio sfida la criisi. Chiavari: nuovo defibrillatore in viale Kasman. Chiavari: il salotto dell’artista, tocca a Rava e Bollani. Chiavari: il Bandolo social, arriva Grammatico. Chiavari: Giornata dei bambini, 4 laboratori on line. Chiavari: “Navi da crociera al porto Gatti, il progetto adesso prende il largo”.

Rapallo: “Cedere l’ospedale ai privati? Non in questo modo e al tempo del covid”. Santa Margherita Ligure: la favola dell’Anffas diventa un libro.

Camogli: il Comune verifica la salute degli alberi. Camogli: piano urbanistico, questionario su web. Recco: nuove villette sulla collina di Megli, il piano in dirittura d’arrivo. Recco: rifiuti lasciati in strada contro le regole.