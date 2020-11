Rapallo: “Poggiolino, felici che la nostra proposta sia stata accolta”

Dal Movimento Cinque Stelle Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo dal comunicato stampa del Comune di Rapallo del 19/11/2020 che si è finalmente deciso di allestire una tensostruttura al Poggiolino in modo da consentire alle categorie sportive di continuare ad offrire in sicurezza ai cittadini un servizio importante per la salute.

Siamo contenti che la nostra richiesta, pubblicata sul Levante 12 Novembre scorso, con il titolo “Occorre allestire palestre a cielo aperto” abbia trovato attuazione.

Il Comune ha colto l’opportunità, resa disponibile con il protocollo d’intesa siglato a livello nazionale tra “Sport e Salute” e l’Anci, che permette l’allestimento di palestre a cielo aperto in aree pubbliche individuate

dai Comuni di cui i cittadini e le società sportive possono usufruire gratuitamente, come da noi segnalato.

Il fatto che il Consigliere con incarico allo sport Vittorio Pellerano abbia saputo superare la sua contrarietà ad attuare la nostra proposta dimostra la sua intelligenza. Solo le persone limitate non sanno cambiare opinione.

Dichiara la Consigliera De Benedetti: “Mi rincresce che nel dare l’annuncio dell’iniziativa l’Ufficio Stampa del Comune abbia scordato di fare cenno a quanto da me a suo tempo proposto. Esprimo tuttavia la mia soddisfazione per i fatto che anche Rapallo abbia deciso di seguire questa strada: il

progetto è lodevole sia dal punto di vista del rilancio dello sport a favore di tutti, dal bambino al nonno, sia da quello della valorizzazione dei nostri parchi e spazi pubblici cittadini”. Per il Movimento il benessere dei cittadini è sempre al primo posto.