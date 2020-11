Rapallo: Domenico Cianci vicecapogruppo in Regione

Cambiamo con Toti Presidente Liguria, il partito che alle ultime elezioni con il 22% dei voti è diventato il primo in Regione, ha nominato i suoi vertici.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza è il nuovo coordinatore regionale e capogruppo in Consiglio; ad affiancarlo il consigliere regionale Domenico Cianci, che si occuperà del Tigullio.

“Ringrazio gli amici che hanno dato la loro disponibilità per aiutarci in questa nuova sfida – commenta il presidente Giovanni Toti – ed essere il nostro collegamento con i territori e con i bisogni dei cittadini. Saranno cinque anni intensi, abbiamo tanto lavoro da fare anzitutto per aiutare la Liguria a superare questa emergenza e poi per continuare a farla crescere seguendo il percorso tracciato nel nostro primo mandato. Il gruppo Cambiamo è cresciuto, ha saputo radicarsi ancora di più sul territorio e avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo percorso, proprio grazie alla fiducia che i liguri ci hanno dato alle elezioni e che ci consente di avere oggi otto consiglieri e tre assessori in Regione”. “Una bella squadra – conclude Toti – fatta di persone che da anni sono al servizio dei loro territori, che hanno saputo conquistarsi sul campo la fiducia dei cittadini e sono certo faranno un ottimo lavoro nell’interesse della Liguria”.

Ringrazio di cuore il governatore Giovanni Toti per la fiducia accordatami – commenta il neo consigliere Domenco Cianci – e ovviamente tutti i colleghi con cui lavorerò per i prossimi 5 anni. Ci attende un percorso difficile ma ricco di soddisfazioni; metterò il massimo impegno per dare continuità all’ottimo lavoro svolto dal Presidente nella precedente legislatura.