Rapallo: Alessandra Rotta e il “Natale al vivaio”

Da Alessandra Rotta, commissario della Commissione Nazionale Ambiente e Salute dell’istituto Inbar, riceviamo e pubblichiamo

“Natale al Vivaio”. Vivi e realizza, con la tua creatività, il tuo Natale.

A Rapallo c’è un vivaio che da molti anni offre esperienza e competenza a chiunque abbia voglia di prendersi cura del proprio pezzetto di terra: Il Geranio.

La nuova gestione, da poco avviata da Marco Fenelli, vuole dare un valore aggiunto all’acquisto di piante e fiori proponendo una serie di iniziative che sappiano sollecitare la sensibilità di ciascuno alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente, in tutti i sensi.

La passione ultradecennale di Marco per il verde, la sua cura e la sua progettazione lo hanno portato a immaginare un progetto di Vivaio vivo e aperto, nel quale creare occasioni di apprendimento e divertimento, con l’obiettivo di realizzare spazi verdi sempre più declinati sui temi della sostenibilità ambientale in ogni componente di parchi e giardini.

In questo progetto ha trovato l’entusiasta collaborazione di Alessandra Rotta – architetto e membro dell’Istituto Nazionale di BioArchitettura INBAR della sezione di Genova – da anni attiva nel campo della formazione e impegnata nella diffusione, della conoscenza dei grandi temi attraverso l’insegnamento – a grandi e piccini – di piccoli gesti, di piccole abitudini individuali che possono, però, portare a grandi passi collettivi, come il riciclo dei materiali di scarto.

L’attivazione di laboratori a sfondo prettamente ambientale e sostenibile (realizzazione di oggetti e addobbi natalizi con materiali di uso quotidiano e di riciclo, approfondimenti degli aspetti culinari che possono coniugare salute e rispetto per l’ambiente, produzione di profumi con l’impiego esclusivo di sostanze naturali) ed altri dal carattere fortemente tradizionale (ceramica, pittura su stoffa), hanno fatto sì che INBAR, Istituto Nazionale di BioArchitettura, abbia riconosciuto il proprio patrocinio all’iniziativa.

Il progetto “Natale al vivaio” si propone, non solo a livello locale ma anche nazionale, come esempio per una attività ludica e ricreativa ma altrettanto fortemente educativa sul tema della sostenibilità, sempre più attuale e importante da comunicare e da conoscere, aprendosi anche alle scuole.

Osservando la Terra, la natura, il suo ritmo fatto di attese e di fioriture, di semine e di raccolti, armonicamente condotto dal ciclo chiuso dello svolgersi della vita, il progetto ha preso corpo ed è diventato realtà.

Come la Terra ha il suo ciclo vitale scandito dalle stagioni, così l’uomo ha le proprie tradizioni legate al ciclo delle stagioni. E l’inverno, come sappiamo, è legato al Natale, la più dolce e luminosa festività dell’anno che non è semplicemente un “periodo” ma uno “stato d’animo”: per questo la prima serie di appuntamenti sarà “Natale al Vivaio. Vivi e realizza, con la tua creatività, il tuo Natale”.

In un tripudio di luci, stelle e presepi il Vivaio “Il Geranio” cercherà di far respirare, a quanti lo vorranno, lo “spirito del Natale”; sarà possibile trovare mille idee per rendere più avvolgente e delicato il Natale: dalle piante più belle alla realizzazione, ciascuno per sé, degli oggetti più particolari e caratteristici.

Sarà infatti possibile, con Alessandra, partecipare o assistere a laboratori nei quali materiali o “scarti” della quotidianità si trasformano in spettacolari piccoli doni (anche tramite le video trasmissioni sulla pagina FB del vivaio o ritirando, in vivaio, la chiavetta con le registrazioni). Un tema affrontato in maniera sommessa ma altrettanto prorompente sarà, infatti, quello del riutilizzo e del riciclo di oggetti di uso quotidiano: bottiglie di plastica, fogli di riviste, lattine e vasetti…tutto avrà una seconda vita. Così come pannolenci, grucce per abiti, rami e rametti, vecchie scarpe… qualunque cosa potrà assumere nuove forme e una nuova identità trasformandosi in lanterne, segnaposti, addobbi per l’albero, per la tavola, per la casa!

Per completare lo “Spirito del Natale” saranno allestite tavole vestite a festa per dare qualche suggerimento su come rendere preziosa e allegra la riunione del giorno più importante dell’anno: sarà possibile acquistare o imparare a realizzare quanto esposto.

Da sabato 21 novembre “Natale al Vivaio” aprirà i battenti a grandi e piccini per una visita di curiosità o per un acquisto; prenotandosi al n. 327 5468350 (nel rispetto e nella piena applicazione della normativa per il contenimento della diffusione del Covid19) sarà possibile partecipare a uno o più laboratori sia in settimana che nel week-end. I laboratori potranno essere frequentati tutti i giorni dalle 15 alle 19,30; sabato e domenica anche la mattina dalle 10,00 alle 12,00.

Il Vivaio è disponibile ad attivare anche laboratori per le classi delle scuole che ne vorranno fare richiesta.

E non ci saranno solo laboratori di riciclo creativo!!

Ci saranno quelli per la lavorazione della ceramica, condotti da Marina e Debora, due appassionate di questa antica arte; la prima, avvicinatasi alla ceramica 20 anni fa e la seconda solo da qualche anno. Da questa unione si è creato il nome di “MaDe in Terra”, che non è solo sinonimo di “fatto in Terra” ma è anche l’insieme dei loro nomi. Madre e figlia, unite in questa arte, ormai spaziano in diversi campi: piastrelle, lavabi, sculture, oggetti di design accostando e inglobando anche altri materiali come legno, resina e metalli; usando diverse tecniche, dalla bassa alle alte temperature fino all’antica tecnica dei raku americano e giapponese.

Quelli di pittura su seta a cura di Roberta Baiardi che non solo vi farà assistere alla creazione di un foulard in seta ma potrete provare voi stessi a realizzarne uno, tutto vostro!

Si potrà imparare come nutrirsi nel rispetto dell’ambiente e del nostro corpo attraverso le parole di Linda Sacchetti.

Aurora Carboni vi insegnerà come preparare il vostro profumo di Natale, per dare fragranze speciali a momenti speciali, utilizzando elementi solo naturali e senza alcun riflesso negativo sull’ambiente.

Potrete anche lasciarvi condurre da Marco, su e giù per il vivaio, alla scoperta delle storie di piante e di fiori per apprezzare il significato delle nostre tradizioni e la provenienza di essenze che, spesso, pensiamo essere da sempre nei nostri territori.

E come in ogni Natale che si rispetti, ci sarà l’angolo dedicato alle favole, al momento delle coccole più dolci, quelle fatte leggendo un racconto, con Luisa e Alessandra!

Un progetto di ampio respiro, che potrete adattare come meglio sentirete vostro, nato con lo scopo di infondere la gioia del Natale, l’allegria e la giovialità che scaturisce non solo dalla condivisione della grande idea di Marco Fenelli, ma anche dalla stima e amicizia che, da anni, legano reciprocamente le “ragazze” che daranno vita agli incontri.

Il progetto del vivaio non si ferma a Natale!

Tutte le ricorrenze che, nell’arco dell’anno, si susseguono, saranno oggetto di altrettante occasioni per offrire esperienze sempre diverse, ma sempre coinvolgenti.

Per rendere più concreto lo “spirito del Natale” il Vivaio vi propone non solo di portarvi a casa l’albero di Natale che più vi piacerà, ma, finite le feste, lo verrà anche a riprendere; all’acquisto vi sarà consegnato un buono pari al 50% del costo dell’albero, che potrete spendere entro il 31 maggio 2021, per abbellire la vostra casa o rinnovare il vostro giardino con piante verdi e fiorite!

Vi aspettiamo, sabato 21 novembre, dalle 11.00 alle 18.30, per presentarvi tutti i laboratori, il loro calendario e i rispettivi contenuti e vivere insieme la prima edizione di

Natale al Vivaio!