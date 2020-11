Natale: pranzo prenotato in rosticceria o al ristorante

Nei giorni delle festività natalizie potremo recarci liberamente al ristorante? Le probabilità sono minime. Nelle famiglie, negli ultimi decenni, era prevalso l’uso di riunirsi tra parenti al ristorante, specie con l’incremento del lavoro femminile e di appartamenti sempre più piccoli; ciò consentiva, a Natale e Capodanno, di evitare i lunghi preparativi e di dover poi lavorare, nonostante la lavastoviglie, per riordinare la casa.

Intanto non ci saranno (non dovrebbero esserci) le grandi riunioni tra parenti (per alcuni sarà un sollievo). Qualche famiglia si impegnerà a preparare i ravioli in casa; la maggior parte ordinerà pasta fresca e condimento e soprattutto, secondo i gusti e le tradizioni famigliari, ordinerà il pasto in rosticceria, o al ristorante.

Ricordiamo però che il volume degli affari sarà modesto se, nel frattempo, non ci si potrà spostare liberamente da regione a regione e da comune a comune. Soprattutto ricordiamo che centinaia di famiglie tirano la cinghia perché hanno perso il lavoro e non hanno prospettive di trovarlo; chi ha un’occupazione spesso risparmia al massimo non fidandosi del futuro.