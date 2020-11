Moneglia: biglietteria Fs, contributo del Comune a Pro Loco

Contributo straordinario del Comune di Moneglia alla Pro Loco che gestisce la biglietteria ferroviaria.

Di seguito una sintesi della delibera: “Premesso che l’Associazione Turistica Pro Loco con sede in Moneglia, Corso Libero Longhi, 32 gestisce da anni, per conto di Trenitalia il servizio di biglietteria presso la stazione ferroviaria garantendo giornalmente l’emissione di biglietti per viaggi in treno; Vista l’istanza presentata (…) dall’Associazione Turistica Pro Loco di Moneglia finalizzata alla richiesta di un contributo a parziale copertura delle spese per il personale addetto alla biglietteria F.S.; Preso atto che nell’istanza è dichiarato un minore introito per il periodo 1 gennaio –30 settembre 2020 , rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di euro 19.073,21; Considerato che:-la Pro Loco offre questo servizio da oltre quindici anni con notevole impegno e con ampia soddisfazione dell’amministrazione e dei cittadini; -Tramite l’accordo tra Trenitalia e l’Associazione Pro Loco, l’amministrazione comunale riesce a dare e garantire un servizio pubblico di grande utilità per l’utenza, come l’apertura della biglietteria F.S., tenuto conto anche della vocazione turistica di Moneglia;- Gli spostamenti con il treno, a causa del Covid –19, durante il periodo primaverile sono venuti a mancare, sono calati rispetto alla precedente stagione estiva e le previsioni per questo autunno/inverno non sono ottimistiche; -Nella biglietteria F.S. vi lavorano stabilmente n.2 persone assunte con contratto a tempo indeterminato oltre ad un dipendente addetto alla pulizia dei locali;-L’Associazione Turistica Pro Loco è un’associazione senza fini di lucro che svolge servizi per la comunità e per i turisti; (…)

;Valutata l’opportunità di sostenere l’Associazione Turistica Pro Loco di Moneglia, con sede in Corso Libero Longhi, 32, mediante l’erogazione di un contributo straordinario di euro 5.000,00 finalizzato alla gestione della biglietteria F.S.;