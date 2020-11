Da Anselmo Maggiorenti riceviamo e pubblichiamo

La campagna della Regione per proteggere gli anziani invitandoli a comprare in determinate ore per avere lo sconto. Vi invio la fotografia tratta dal Gr3 Liguria delle 19.40. Bella protezione agli anziani, tutti ammucchiati senza osservare le distanze. Mi sembra di vivere in una commedia di De Filippo.