Ecco come sono ridotti i contenitori per la spazzatura in corso Mazzini a Camogli. Non è possibile sostituire i bidoni ammalorati e permettere ai cittadini di conferire i rifiuti senza doverne toccare i contenitori? Mi sembrerebbe dimostrazione di civiltà provvedere alla svelta, anche perché non sono gli unici così malconci.