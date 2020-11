Leivi: domani in Consiglio approvazione dello Statuto

Il Consiglio comunale di Leivi è convocato per domani venerdì 20 alle ore 21 per trattare il seguente ordine del giorno:

1 Approvazone verbali seduta del 27 agosto

2 Secondo assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020

3 Approvazione Statuto comunale

4 Armonizzazione degli schemi contabili. Presa d’atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato 2020 (Comuni sotto i 5.000 abitanti)

5 Adesione al progetto istituzionale Liguria in rete. Rinnovo convenzione con la Regione Liguria per l’attuazione del progetto

6 Mozione presentata dal consigliere comunale Daniela Prato in merito alle modalità di conferimento rifiuti ingombranti nell’isola ecologica di via Selaschi in favore di quelli che non possono provvedere personalmente.