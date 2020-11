Intervista/ “Con la cultura si mangia e si può fare impresa”

Dall’ufficio stampa del Genoa International Music Youth Festival riceviamo e pubblichiamo un’intervista al direttore artistico Lorenzo Tazzieri

Nuovo stop per il mondo della cultura in seguito alla seconda ondata di covid-19 e anche il Genoa International Music Youth Festival è costretto, per la seconda volta in questo tribolato 2020, a fermarsi.

Una pausa forzata che tutta l’Associazione Internazionale delle Culture Unite – organizzatrice del GIMYF – sta però sfruttando al massimo proiettandosi già al 2021 e alla nuova edizione del festival.

“Sarà l’occasione per recuperare i concerti che non siamo riusciti a svolgere in presenza quest’anno” racconta il Maestro Lorenzo Tazzieri, direttore artistico del Genoa International Music Youth Festival, che poi prosegue: “Ovviamente non mancheranno appuntamenti inediti e siamo al lavoro per ampliare le collaborazioni con altri paesi per offrire una rassegna sempre più internazionale”.

Novità per la prossima stagione, infatti, saranno proprio i nuovi “ponti culturali” che collegheranno il capoluogo ligure – e non solo – con altre città di tutto il mondo. “Un sistema che negli anni è risultato vincente, un modello virtuoso di cooperazione che ci ha permesso nel corso degli anni di

riuscire a raddoppiare il contribuito iniziale ricevuto dall’amministrazione comunale”.

Esprime tutta la sua soddisfazione Lorenzo Tazzieri, nel 2019 insignito del titolo di Ambasciatore di Genova nel Mondo dal sindaco Marco Bucci, per quanto realizzato. Una dimostrazione che la cultura può – e dovrebbe – esser vista anche come un settore capace di generare profitti: “Fare

cultura a livello imprenditoriale si può e noi lo abbiamo dimostrato. Ci piacerebbe esportare il nostro modello anche ad altre realtà per lanciare e promuovere proprio questo messaggio”.

Il momento storico difficile che si sta attraversando e che, purtroppo, non riguarda solo ed esclusivamente il mondo della cultura è l’occasione giusta per provare a scalfire lo stereotipo per cui “con la cultura non si mangia”: “Credo sia sbagliato pensare che l’attività culturale debba esser per forza un settore in perdita”.

Il Maestro Lorenzo Tazzieri, infatti, non ci sta: “L’idea che l’arte, proprio per il suo produrre un qualcosa che ancora adesso viene ritenuto aulico, non possa generare profitti la trovo assurda. Si può vivere facendo musica, come nel mio caso specifico, così come facendo cultura in generale. Non è facile è vero ma si può. Accettarlo e comprenderlo è il primo passo”.

Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani da sempre coinvolti in tutte le attività del Genoa International Music Youth Festival come ci tiene a sottolineare il suo direttore artistico: “È una nostra peculiarità. Credo che per avvicinare le nuove generazioni al teatro e alla musica classica sia

necessario far sentire i ragazzi protagonisti e noi lo facciamo anche grazie alla partnership con il Liceo Musical Pertini”.

In ogni caso, anche in questo mese di novembre così come accadrà per dicembre, non si fermano le attività del GIMYF che si spostano sui social: “Un altro strumento familiare ai più giovani” scherza Lorenzo Tazzieri.

“Abbiamo deciso di non far traslocare i nostri concerti online ma abbiamo creato un appuntamento settimanale chiamato GIMYF Live dove interagiamo con ospiti non per forza legati al festival o al settore. E anche questo è un modo per cercare di avvicinare le persone al nostro mondo” conclude.