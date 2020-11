Giornata contro la violenza: iniziativa di Azzurro Donna

Dall’ufficio stampa di Forza Italia Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, Azzurro Donna Liguria, in collaborazione con il coordinamento regionale di Forza Italia, terrà alle ore 11.00 una conferenza stampa su piattaforma digitale assieme alle rappresentanti di importanti associazioni quali AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), Wall of Dolls, OPI Stop Violence, GAIA. Nel corso della conferenza stampa, finalizzata a fare il punto della situazione sul quadro normativo e sulle iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, sarà presentata anche la proposta di legge regionale per l’istituzione del “sostegno di libertà” alle donne vittime di violenza, promossa dal consigliere capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare in Regione, Claudio Muzio.

Interverranno: il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Liguria, Alice Dotta, gli on. Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il consigliere regionale Claudio Muzio, la presidente di AIAF Liguria, Laura Maggiano, la coordinatrice di Wall of Dolls Liguria e referente OPI Stop Violence, Barbara Bavastro, la vice coordinatrice di Wall of Dolls Liguria, Gabriella De Filippis, la vice presidente dell’associazione Gaia, Maura De Ferrari.

Coloro che desiderassero partecipare alla conferenza stampa sulla piattaforma Zoom, possono inviare una mail al seguente indirizzo: azzurrodonnaliguria.forzaitalia@gmail.com