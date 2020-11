Deiva Marina: fuga di gas, campeggio chiuso

di Guido Ghersi

Nel Comune di Deiva Marina, a seguito di una fuga di gas, verificatasi la scorsa settimana, sono intervenuti i Vigili del fuoco e hanno constatato che nel campeggio visitato, gli impianti di “Gpl” erano troppo vecchi. Da qui, a seguito della segnalazione dei Vigili del Fuoco agli uffici comunali, il sindaco ha intimato ai proprietari di eseguire le opere per mettere in sicurezza le condotte. e di rendere inaccessibile la struttura e di impedire a chiunque l’utilizzo, a qualsiasi uso, fino a quando non siano state rimosse le situazioni di pericolo.