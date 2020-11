Chiavari: “il bandolo social” con Santo Grammatico

Dall’associazione di cultura politica ‘il bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Da domani su il bandolo social.

Santo Grammatico.

Da più di venti anni organizza e gestisce campagne di sensibilizzazione dedicate ai cittadini ed enti locali su tematiche ambientali, quali lo sviluppo sostenibile, la tutela della biodiversità, l’economia circolare, la promozione durevole del territorio.

Presidente regionale di Legambiente dal 2011 e membro dell’Assemblea nazionale dei Delegati.

Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70. Tratto distintivo dell’associazione è stato sempre l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una solida base di dati, accompagnando le loro analisi e azioni con proposte concrete, realistiche, praticabili, socialmente ed economicamente compatibili.

Santo Grammatico ci ricorda che ogni anno il 21 novembre si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente, assorbono anidride carbonica e restituisco ossigeno, proteggono la biodiversità ed hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Dobbiamo essere custodi di questo patrimonio naturale e seguiamo la sua esortazione il 21 novembre piantiamo un albero…almeno un seme.

Questa la campagna di Legambiente per la Giornata Nazionale degli Alberi https://attivati.legambiente.it/vasicomunicanti