Camogli: “Pavimentazione in via 20 Settembre sul modello di via Repubblica”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto dello stato di degrado di Via XX Settembre in tutto il suo breve percorso, sia i marciapiede da ambo i lati sia la parte carrabile con vari affossamenti dell’asfalto che creano pericoli per chi ivi transita

Interpella

per conoscere se non ritiene opportuno intervenire con urgenza e se si ritiene in futuro la creazione di una pavimentazione su modello di Via della Repubblica.