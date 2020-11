Sestri: il bollettino di oggi registra 3 nuovi positivi e 3 guariti

Da Facebook Valentina Ghio

Anche questa sera vi aggiorno sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Abbiamo 3 persone guarite e 3 nuovi contagiati, per un totale di 147 persone positive in isolamento domiciliare.

Scendono a 12 i cittadini residenti ricoverati presso il reparto Covid-19 dell’ospedale di Sestri. Dobbiamo comunicare il decesso di un ospite nella struttura Le due palme. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Vi raccomandiamo di continuare a seguire le regole di autoprotezione: mascherina, distanziamento, frequente igiene delle mani. Lo facciamo per noi e per tutta la comunità.