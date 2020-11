Sestri: al varo della Giunta nuove misure di sostegno alle famiglie

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

La seduta di Giunta di questa mattina si è aperta con gli aggiornamenti sulla attuale situazione sanitaria inerente ai dati di contagio da Covid-19, ponendo un accento particolare su ulteriori misure di sostegno sociale alle famiglie.

La Giunta ha quindi approvato il bilancio consolidato 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica che comprende, oltre al Rendiconto della gestione del Comune, anche il bilancio di esercizio delle partecipate Mediaterraneo Servizi e Stella Polare Spa.

La Giunta ha inoltre formalizzato l’adesione a Comuni Virtuosi, una rete nazionale di Enti locali impegnati nella promozione di una gestione sostenibile dei propri territori anche attraverso il coinvolgimento dei propri cittadini nello sviluppo di buone pratiche legate a temi quali raccolta differenziata, ciclabilità, economia circolare, efficientamento e risparmio energetico.

Durante la seduta, la Giunta ha avviato un confronto tecnico per lo sviluppo del piano delle antenne e della telefonia e aderito anche alla Giornata Mondiale dei Diritti per l’infanzia e l’Adolescenza promossa da Anci e Unicef e prevista per il 20 novembre, data in cui il ponte di Riva sarà illuminato di verde come da richiesta di Anci.

Infine la Giunta ha approvato l’installazione di nuove rastrelliere riservate agli alunni della scuola media Descalzo, per promuovere l’utilizzo della bicicletta per andare a scuola ogni mattina.