Recco: la mancanza di servizi igienici fissi e la bandiera blu

Anticipata da un articolo apparso sul Secolo martedì 17, la decisione del Comune di installare in città quattro gabinetti chimici: quelli obbligatoriamente usati nei cantieri edili anche in presenza di pochi operai, o installati durante le sagre di paese per far fronte ad una maggiore presenza di persone.

A Recco purtroppo non esistono gabinetti in muratura; i due esistenti sono stati demoliti. In periodo “arancione”, manca anche il supporto dei bar obbligati a supplire ai deficit cittadini.

Commenta un giovane pensionato: “In tempi normali vado spesso in giro a visitare anche gli altri Comuni della Riviera. Recco è l’unico a non avere servizi igienici. Gli altri li hanno puliti, spesso custoditi, degni di un paese civile”. Un altro mugugna: “Non c’è da stupirsi se poi si trovano angoli maleodoranti”.

Il problema tuttavia è anche altro. E’ giusto alzare il livello delle manifestazioni come cerca di fare l’amministrazione Gandolfo, ma allora occorre escludere (se non in via eccezionale) i gabinetti chimici e progettare assieme agli autosilo di interscambio, locali igienici accessibili ai disabili, puliti, igienizzati, affidati eventualmente a chi ha necessità di lavorare. E il progetto deve prevederne un numero che soddisfi anche le esigenze delle zone periferiche della città.

Non solo. Il depuratore fino ad oggi ha portato la bandiera blu a Camogli; sarebbe giusto e auspicabile che anche Recco potesse issarla sulle sue spiagge: i servizi costituiscono un tassello basilare per ottenerla.