RASSEGNA STAMPA. Covid: sette morti e 69 nuovi contagi

Oggi, mercoledì 18 novembre, auguri a Filippina. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: cenciaiolo (l’operaio addetto alla cernita degli stracci; straccivendolo). Proverbi: “Chi mal si marita non esce mai di fatica”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid-economia: “Zona arancione, arrivano i ristori a bar e ristoranti più penalizzati”; “Ma c’è chi non ha visto gli aiuti della prima ondata”, “A Recco proroga gratuita dehors fino a fine anno”; “I ristoranti di Recco varano il pranzo di Natale sul web”; “Spostamenti in calo tra Comuni con l’eccezione di Avegno e Casarza”; “Fasce protette e spesa scontata, ecco dove fare acquisti”. Emergenza covid: “Sette morti e 69 contagiati, positivo anche il sindaco Bagnasco”; “Casarza Ligure pronta a partire con i tamponi rapidi”; “Nell’entroterra in servizio l’infermiere di prossimità”; “A Rapallo 76 posti per il covid, ricerca di personale in corso (Commento. Ma se la curva è prossima a diminuire come sostiene Toti, a che serve?)”.

Moneglia-Sestri:, da lunedì lavori in galleria e chiusura traffico. Lavagna: Futura nnon si ferma, i corsi proseguono in modalità online. Lavagna: attraversamenti rialzati, uno anche a Cavi. Chiavari: albero luminoso per scacciare la tristezza. Chiavari: inaugurata la palestra all’aperto a Caperana. Chiavari: ruspe in spiaggia per il legname.

Rapallo: bonifica e dragaggio del golfo, pubblicato il bando di gara. Portofino: tavola rotonda su smart working e virus.

Camogli: bando per aiuti straordinari alle famiglie in difficoltà. Camogli: dagli ex voto storie di fede e di mare. Recco: messa per affidare i fedeli alla Madonna delle Grazie. Recco: cimento invernale cancellato perl decreto. Recco: cartoline della città scattate dalle finestre.

San Colombano: Carige, la filiale di Calvari chiude venerdì.