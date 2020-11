Rapallo: teatrino Clarisse verso la riqualificazione

Il vicesindaco di Rapallo Pier Giorgio Brigati e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, hanno incontrato la proprietà degli ex alberghetti per definire il percorso che porti alla riqualificazione del Teatrino delle Clarisse. La ristrutturazione dei tre edifici di via Gramsci prevede, infatti, lavori per 500.000 euro a favore delle “Clarisse”.

Spiega Brigati: “Il restyling del teatrino non significa nuove poltrone. Si tratta di lavori di cui la struttura ha necessità: riscaldamento, condizionamento, impianto audiovisivi, rifacimento dei servizi igienici, parte del tetto. I lavori superano certamente le 500.000 euro. Desideriamo però che terminati questi interventi, il teatro possa funzionare e che i lavori che eccedono la cifra prevista possano essere fatti in un secondo tempo”.

Prosegue Brigati: “Occorre definire chi fa il lavoro: ossia se la ditta che restaura gli ex alberghetti o meno. Quando e come inizia l’intervento. Servono un progetto e una tempistica. Credo che la premura ad effettuare questi lavori non sia solo del Comune; infatti devono essere ultimati prima di dare l’abitabilità agli appartamenti che si ricavano dagli ex alberghetti”.