La Regione Liguria con determinazione dello scorso 8 settembre ha assegnato al Comune di Rapallo la somma di 66.364 euro per il sostegno alle locazioni che verrà assegnato con un bando. La cifra erogata dalla Regione va ad aggiungersi alle altre some disponibili per complessivi 235.879 euro. La determina a firma della dirigente Anna Maria Drovandi, è pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune.