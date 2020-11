Rapallo: il sindaco lavora anche a casa e in isolamento

In attesa del tampone dell’Asl-4 che confermi la sua positività al covid, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, in isolamento in casa, continua a lavorare da remoto o attraverso il telefono. Di seguito il suo post di questa mattina con cui annuncia alcuni lavori in città.

*****

Prosegue senza sosta l’impegno di Aprica per garantire la pulizia e il decoro della nostra Città. Nelle immagine potete osservare:

Alcuni operatori che, attraverso idropulitrice, stanno effettuando il lavaggio completo dei cassonetti della spazzatura.

Altri che sono al lavoro per lo sfalcio e la pulizia meccanizzata delle strade cittadine.

Leggo con attenzione tutte le vostre segnalazioni, colgo l’occasione per ricordare che queste operazioni interesseranno, volta per volta, l’intero comune senza tralasciare frazioni e territorio extraurbano.

Ringrazio per la consueta professionalità, il consigliere con incarico alla nettezza urbana Andrea Rizzi, gli uffici comunali e tutti gli addetti Aprica.