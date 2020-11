Rapallo: fiocco rosa in Comune, è nata Arianna Brigati

All’Istituto Gaslini è nata Arianna Brigati, oltre tre chili di peso ed un grande appetito. A salutarla la primogenita Arianna, la mamma Sonia Grandi e papà Giacomo, figlio del vicesindaco Pier Giorgio Brigati: A far nascere Arianna la zia, dottoressa Giorgia Brigati, presidente dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna in Rapallo che vanta un record personale: 43 nascite in un giorno durante il lockdown, quando erano chiude le maternità di altri ospedali.

Nella foto nonno Pier Giorgio Brigati, felicissimo per la nascita dell’ultima nipotina