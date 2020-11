Rapallo: Consiglio comunale, integrazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Integrazione all’Ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per domani, giovedì 19 novembre alle ore 20.00. Ricordiamo che la seduta si svolgerà in videoconferenza e verrà trasmessa in diretta dall’emittente STV (canale 71) e sulla pagina Facebook del Comune.

4 Finanziamento redimibile a favore della partecipata Atp Spa, ora Amt Spa. Concessione proroga termini di restituzione al 31/12/2021. Variazione di bilancio.

1 Riconoscimento della spesa in seguito a interventi di somma urgenza per messa del territorio comunale conseguentemente ai danni causati dalle avverse condizioni atmosferiche del 2-3 ottobre 2020 di cui alla delibera di Giunta comunale n. 220 del 23/10/2020. Variazione di bilancio

2 Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per applicazione avanzo di amministrazione, storno di fondi, destinazione maggiori entrate

3 Costituzione servitù di passaggio/transito su area di proprietà del Comune in località Ronco zona depuratore – Provvedimenti