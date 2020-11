Punta Chiappa-San Fruttuoso: i defibrillatori de ‘Gli Amici del Presepe’

di Consuelo Pallavicini

Lo scorso 11 agosto gli “Gli Amici del Presepe” di Camogli (Gianluca Bozzo, Stefano Diana, Massimo Lavarello, Michele Ogno, Gianni Verdina) hanno depositato in Comune la lettera di donazione di 2 defibrillatori a colonnina destinati a Punta Chiappa e a San Fruttuoso.

Ciò è stato possibile grazie a quanto raccolto durante l’allestimento del presepe del Natale scorso, costruito da loro stessi e posizionato a Castel Dragone. Presepe che ha riscosso un grande apprezzamento da parte di tutti. La somma incassata è stata poi destinata in parte alla chiesa (1.000 euro), in parte alla Croce Verde ai ragazzi che hanno svolto servizio durante il periodo del lockdown (2.000 euro) e per i defibrillatori (4.514 euro).

Qualche giorno fa il Comune ha predisposto i punti dove verranno collocati. A Punta Chiappa all’imbarco dei battelli a Porto Pidocchio vicino al bagno pubblico e a San Fruttuoso, grazie alla disponibilità del Fai, poco lontano dalla chiesa lungo il sentiero che porta nella spiaggia di levante.