Cogorno: tempo di covid, i servizi sociali “fanno gli straordinari”

Il Comune di Cogorno ha attivato una serie di servizi e agevolazioni dedicati alla cittadinanza durante il nuovo periodo di emergenza sanitaria. Tutti i servizi e le agevolazioni sono stati attivati dall’Amministrazione Comunale di Cogorno, grazie all’impegno dell’Assessorato ai Servizi Sociali, del Coordinamento del “Tavolo delle Politiche Sociali” e dell’Assessorato al bilancio.

Si tratta di servizi aggiuntivi a quelli che normalmente, il Comune, l’Ambito e il Distretto Socio Sanitario continuano ad erogare. Sono attivati o potenziati grazie alla fattiva collaborazione dei componenti del Tavolo delle Politiche Sociali. L’amministrazione, inoltre, sta valutando nuove misure economiche ad integrazione del reddito per supportare e sostenere le famiglie in situazione di disagio economico e di condizioni di vulnerabilità, riconducibili all’emergenza sanitaria Covid 19.

L’Amministrazione Comunale raccomanda, infine, a tutti i cittadini in isolamento preventivo e positivi di fruire di questi servizi; soprattutto chi abita in dei condomini l’invito è di non usare gli spazi comuni (scale, giardini, soffitte, cantine, ecc.) per rispettare al meglio il necessario periodo di isolamento, nella speranza di uscire il prima possibile da questo difficile momento di emergenza.

Per informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Sociali:

telefono 0185 -385761/385762/385763;

cell: 3333360948.

Per appuntamenti telefonare al 0185/365499 o scrivere una mail a servizisociali.emergenzacovid@comune.cogorno.ge.it