Camogli: ricettazione, denunciati due coniugi

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Nella mattina, a conclusione di un’accurata attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Carignano, con la collaborazione dei colleghi di Camogli, per il reato di “ricettazione in concorso” hanno deferito in stato di libertà, due coniugi, lei di 35 anni e il coniuge 41 enne, cittadini del Bangladesh, entrambi esercenti e con pregiudizi di polizia.

I predetti, gestori di un esercizio commerciale sito nel centro storico cittadino, dall’esito dell’indagini risultano aver venduto ad ignari clienti, diversi telefoni cellulari, risultati oggetti di furto. Nella circostanza, dopo la perquisizione del locale, i Carabinieri rinvenivano oltre 200 telefoni cellulari, di diverse marche, risultati di sospetta provenienza, tutto sequestrato per essere sottoposto ad accertamenti.