Camogli: Puc partecipato, come esprimere la propria opinione

di Consuelo Pallavicini

A Camogli procede l’iter di formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc), a seguito del protocollo operativo stipulato tra la Città Metropolitana di Genova ed il Comune lo scorso settembre.

Il percorso prevede anche la partecipazione attiva dei cittadini, siano essi residenti, proprietari di seconde case o turisti, e per questo, in via telematica, si è svolto un incontro per illustrare le modalità per la compilazione di un questionario messo a disposizione on line da oggi sul sito del Comune e le sue pagine social, al quale chi vorrà potrà rispondere.

https://www.comune.camogli.ge.it/c010007/po/mostra_news.php?id=1079&area=H

“Con il questionario diamo il via alla prima parte importante del processo Puc per condividerne gli obiettivi strategici ed avere elementi e indicazioni dai cittadini e fruitori del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Francesco Olivari – Il questionario può essere completato on line, anche da cellulare, con alcune sezioni obbligatorie ed altre facoltative. Resterà a disposizione almeno per 6 mesi e i dati verranno poi acquisiti dalla Città metropolitana che li elaborerà”.

Il questionario è diviso in 6 sezioni con 9 schermate: ambiente e salute, spazi pubblici e servizi; infrastrutture e mobilità; turismo e commercio; produzione e lavoro; città e paesaggio.

“Si può rispondere anonimamente o lasciare il proprio indirizzo mail per essere via via aggiornati – specifica l’architetto Maurizio Canessa, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune che si è occupato del questionario insieme alla Città metropolitana – Oltre alla Città metropolitana ed al Comune vi è stato il contributo del giovane architetto Daniele Salvo, scelto da un apposito albo in forza del protocollo operativo tra Città metropolitana e Ordine degli architetti”.

Al termine di questa prima parte, che durerà 10 mesi, la giunta comunale approverà il rapporto preliminare e il relativo schema di progetto.