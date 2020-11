Camogli: gli ex voto marinari in un libro di Farida Simonetti

Dall’Associazione “Insieme per il Boschetto” riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione “Insieme per il Boschetto” propone un nuovo libro e una offerta prenatalizia

Fede e coraggio. Gli ex voto del Santuario di Nostra Signora del Boschetto di Camogli

di Farida Simonetti

Tormena Editore

Su iniziativa del Comitato “500 anni Apparizione Madonna del Boschetto” (da alcuni mesi attivo come Associazione ricreativo-culturale “Insieme per il Boschetto”), nell’ambito delle celebrazioni organizzate nel quinto centenario della Apparizione nel 1518 della Madonna che si venera nel santuario di N.S. del Boschetto di Camogli, il 28 novembre uscirà il nuovo volume dedicato agli ex voto marinari conservati in quel santuario a cura di Farida Simonetti, storica dell’arte da anni attenta, parallelamente alla sua carriera come direttore della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico di Camogli.

Ormai esaurita la pubblicazione del 1992 con la quale, dopo il sistematico restauro dell’intero nucleo, aveva proposto soprattutto una valorizzazione degli autori – pittori specialisti del genere come Domenico Gavarrone, Giovanni Canetta, Angelo Arpe- ora Farida Simonetti con il nuovo volume, analogamente a quanto proposto con il nuovo allestimento inaugurato nel giugno 2018, ne propone una più articolata lettura.

Invitando a superare la prima impressione di ripetività di fronte a circa settanta dipinti con lo stesso soggetto- una nave in lotta con le onde- l’autrice evidenzia come ognuno sia in realtà capace di raccontare una storia diversa di tempeste e uragani affrontati sui mari e gli oceani più lontani, passando attraverso i terribili Capo Horn e Capo di Buona Speranza; come ognuno sia capace di raccontarci avvincenti storie di uomini che, sostenuti dalla fede e da grande coraggio, hanno affrontato incredibili pericoli e hanno saputo superarli. Il libro vuol essere un invito ad ascoltare le voci di quei naviganti e, attraverso gli ex voto che hanno lasciato, a rivivere la grande epopea della Camogli ottocentesca “dei mille bianchi velieri” diventata una potenza sul mare grazie alla capacità e intraprendenza dei suoi uomini. Dalla minuziosa descrizione degli eventi tramandata dagli ex voto, aldilà della testimonianza di fede, sono desunte le rotte battute su tutti mari del pianeta nel corso dell’Ottocento da “quei diavoli di camogliesi”, come li definì Cavour, e ne è dedotta la natura dei sempre più fruttuosi rapporti commerciali che seppero creare.

La stampa del catalogo, a cura dell’editore Tormena, è stata possibile grazie al contributo del Comune di Camogli, della Banca Passadore, dell’Hotel Cenobio dei Dogi, dell’Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando e l’Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina.

Nel periodo prenatalizio compreso tra sabato 28 novembre e 24 dicembre, grazie all’Associazione “Insieme per il Boschetto”, sarà in vendita promozionale al prezzo di 20€ solo presso il Chiostro del Santuario (sabato e giorni festivi dalle 9.30 alle 11.30) e la Pro Loco di Camogli (0185 771066) e, grazie alla disponibilità dell’editore Tormena, presso la libreria “L’ultima spiaggia” di Camogli e la libreria Capurro di Recco.